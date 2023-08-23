تموين الأقصر تضبط 6500 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط 6500 عبوة مشروب صناعي بأطعمة مختلفة مجهولة المصدر، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء متغيرة فى خواصها الطبيعية بالاشتراك مع مدير إدارة الطود.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير 4 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و 3 محاضر جنح عدم وجود شهادة صحية.

ونظمت إدارة تموين إسنا، حملة، تم المرور خلالها على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية شملت ضبط 2 محضر غلق مشروع جمعيتي فى مواعيد العمل بدون عذر، و5 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و 2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم وجود ميزان، ومخبز لعدم نظافة أدوات المعجن.