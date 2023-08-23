اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:48 م
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تموين الأقصر تضبط 6500 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر.. صور

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:45 م
تموين الأقصر تضبط 6500 عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر.. صور ضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط 6500 عبوة مشروب صناعي بأطعمة مختلفة مجهولة المصدر، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء متغيرة فى خواصها الطبيعية بالاشتراك مع مدير إدارة الطود.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير 4 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و 3 محاضر جنح عدم وجود شهادة صحية.
 
ونظمت إدارة تموين إسنا، حملة، تم المرور خلالها على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية شملت ضبط 2 محضر غلق مشروع جمعيتي فى مواعيد العمل بدون عذر، و5 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و 2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم وجود ميزان، ومخبز لعدم نظافة أدوات المعجن.
 
ضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر
ضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر

تحرير 7 محاضر متنوعة بالمخابز
تحرير 7 محاضر متنوعة بالمخابز

ضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر
ضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

تموين الأقصر تضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر
تموين الأقصر تضبط 6500 عبوة مشروب لوليتا مجهولة المصدر

 


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