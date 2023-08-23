15 رحلة بالون طائر تقل 300 سائح تحلق فى سماء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إلى سماء البر الغربي 15 رحلة أقلت على متنها حوالي 30 سائحا من جنسيات مختلفة، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث خرجت الرحلات من أرض المطار بصورة طبيعية منذ الفجر وحتى الصباح.

وفى هذا الصدد كشف مسئول باتحاد شركات البالون بالأقصر، إن 15 رحلة بالون تقل 300 سائح انطلقت صباح اليوم، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

ويضيف المصدر لـ"اليوم السابع،" إنه يتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون مدة الرحلة بين 20 و 40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم انتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات .