تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها فى السطور التالية..
• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.
• استخراج ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• إضافة نشاط ترفيهي أو خدمى ملحق بالمحل السياحى (مطعم / كافتيريا).
• تجديد ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• إعادة فتح محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• التنازل عن ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
• إخطار بوفاة المُرخص له.
• استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.
• طلب إلغاء ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).
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