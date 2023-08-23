تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها فى السطور التالية..

• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.

• استخراج ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• إضافة نشاط ترفيهي أو خدمى ملحق بالمحل السياحى (مطعم / كافتيريا).

• تجديد ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• إعادة فتح محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• التنازل عن ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).

• إخطار بوفاة المُرخص له.

• استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.

• طلب إلغاء ترخيص محل سياحى (مطعم / كافيتريا).