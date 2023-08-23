اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على حالة الطقس بجمصة اليوم

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:46 م
تعرف على حالة الطقس بجمصة اليوم حالة الطقس
الدقهلية شريف الديب

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تسود حالة من الطقس الحار اليوم على مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بحرارة الجو ،  حيث تبلغ درجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 61%
 
و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى الجنوب على أبو سمبل ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.
 



 

 


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