تعرف على حالة الطقس بجمصة اليوم

تسود حالة من الطقس الحار اليوم على مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بحرارة الجو ، حيث تبلغ درجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 61%

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى الجنوب على أبو سمبل ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.