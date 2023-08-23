تضارب الأنباء حول مقتل قائد فاجنر.. والمجموعة تنفى مصرع يفجينى بريجوجين

كتب محمد جمال

نفت مجموعة "فاجنر" التقارير الروسية بشأن مقتل قائدها يفجينى بريجوجين ، وتُفيد بأنه متواجد على متن طائرة أخرى تحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكد موقع "ريدوفكا" الروسى أنه من المحتمل أن يكون قائد "فاجنر" قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية، واستقل طائرة أخرى، وأكدت خدمات الطوارئ الروسية العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة فقط.

بينما أفادت وسائل إعلام روسية أن مقربون من مجموعة "فاجنر" غير قادرين على التواصل مع قائدها.

من ناحية أخرى قالت، نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمريكية: لا يمكن تأكيد صحة التقارير عن أن قائد فاغنر كان في الطائرة المتحطمة