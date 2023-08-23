اليوم السابع
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ترامب: سيتم اعتقالى غدا "بكل فخر" لمحاولتى الحفاظ على نزاهة انتخابات 2020

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:44 م
ترامب: سيتم اعتقالى غدا "بكل فخر" لمحاولتى الحفاظ على نزاهة انتخابات 2020 ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قبل يوم من تسليم نفسه للسلطات غدا أنه لا أحد حارب من أجل نزاهة الانتخابات مثله، لذلك سيتم اعتقاله فى قضية التدخل لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة 2020 بولاية جورجيا.

 

كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "لم يحارب أحد على الإطلاق من أجل نزاهة الانتخابات مثل الرئيس دونالد ترامب. وللقيام بذلك، سيتم اعتقالى بكل فخر بعد ظهر غد فى جورجيا".

 

وأشار ترامب  وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للحصول على دعم الحزب في انتخابات 2024، إلى أنه سيسلم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، وهاجم مرة أخرى المدعية العامة فاني ويليس التي وصفها بـ "اليسارية المتطرفة".

 

يذكر انه تم تحديد كفالة بمئة ألف دولار لسبعة متهمين آخرين من بينهم جينا اليس، المحامية السابقة لحملة ترامب. وقد تمكنت حملة تبرعات لصالح اليس من جمع نحو 95 ألف دولار حتى الثلاثاء للمساعدة في تمويل نفقاتها القانونية، بينما تم تحديد كفالة ترامب بـ 200 الف دولار.

 

وفي 14 أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا إلى دونالد ترامب و17 آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

 

واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ17 فى القضية إلى "قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز" المعروف اختصارا بقانون "ريكو"، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

 

ووجهت لائحة اتهام إلى الرئيس السابق في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية فى الولاية ومن بين المتهمين الآخرين الذين يواجهون اتهامات فى هذه المؤامرة المزعومة، محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.


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