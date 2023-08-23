اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:39 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحرى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 605 شاحنة و 150 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 327 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 278 شاحنة  و 57 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  فيما تغادر العبارة امل بينما شهد الميناء بالأمس وصول العبارة امل  ومغادرة  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانيها. 
 
كما استقبال هيئة موانئ البحر الاحمر امس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و 723 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 396 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 325 شاحنة و55 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 620 سيارة بوزن 1240 طن قادمة من جدة .
 
 

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