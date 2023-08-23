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تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة فى المنيا خلال شهر يوليو

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:06 م
تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة فى المنيا خلال شهر يوليو جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية فى تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضى حيث تم المرور على 529 منشأة طبية خاصة تنوعت بين (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل ).
 
وأوضح حسنين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 265 منشأة مخالفة، وتحرير 35 محضر غلق إدارى، فضلا عن تنفيذ 49 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وإنذار 250 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى ترخيص 17 منشأة طبية.
 

مديرية الصحة

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حملات رقابية

اخبار المنيا

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