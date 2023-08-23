تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري في منطقة الصف، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، وإصابة أحد الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا أصيب بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.