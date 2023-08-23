تاريخ إنشاء المكتب الباباوى للمشروعات بالكنيسة ومهام العمل.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات واحداً من أهم المشروعات التنموية في الكنيسة، حيث أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا كان يرى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، فمن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوي للمشروعات في عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة ، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل ، وكذلك الاستجابة للإحتياجات الإنسانية.