اليوم السابع
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تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص
تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات واحداً من أبرز المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يمول عدد كبير من المشروعات. 
 
وأنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا في خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.
 
وحرص قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تشجيع المواطنين، وكان من الضروري دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوي للمشروعات في عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.
 
ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك، فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة لإلحتياجات الإنسانية.

الكنيسة

المكتب البابوي

الكنيسة الأرثوذكسية



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