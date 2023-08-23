اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة سيدة فى اتهامها بقتل رضيعتها بمعاونة آخر لجلسة 21 نوفمبر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:33 م
تأجيل محاكمة سيدة فى اتهامها بقتل رضيعتها بمعاونة آخر لجلسة 21 نوفمبر محكمة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أجلت منذ قليل  محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل وأخر، لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق، لجلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.
 
صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ"، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها.

اخبار الحوادث

جنايات الجيزة

جرائم القتل

حبس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة