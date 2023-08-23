تأجيل محاكمة سيدة فى اتهامها بقتل رضيعتها بمعاونة آخر لجلسة 21 نوفمبر

كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل وأخر، لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق، لجلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ"، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها.