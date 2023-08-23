اليوم السابع
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بسبب أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان حلوان: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:32 م
بسبب أعمال صيانة.. "تاون جاس" لسكان حلوان: لا تنزعجوا من رائحة الغاز محطة تاون جاس- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة - شارع رايل تقاطع شارع المراغى حلوان وذلك يوم السبت المقبل بدءاً من الساعة الحادية عشر مساءً .
 
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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 

البترول

الغاز

حلوان



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