انتشال جثة سيدة من ترعة الإبراهيمية في سمالوط بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت فرق الانقاذ النهرى، من انتشال جثة لسيدة فى العقد الخامس من العمر، من ترعة الابراهيمية بمركز سمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من مامور مركز سمالوط، يفيد العثور على جثة سيدة تدعي في العقد الخامس من عمرها، وتقيم بأحدى قرى مركز سمالوط بترعة الإبراهيمية ناحية كوبري الشريعي وتم البحث عنها بالمياه وتم انتشالها.

تم ايداع الجثمان بمشرحة مستشفي سمالوط العام، تحت تصرفات النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وتواصل الاجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتحرر عنها المحضر اللازم وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.