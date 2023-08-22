تطوير كورنيش الإبراهيمية ومنطقة الشيخ أحمد بحى جنوب سمالوط بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لتجميل وتزيين الميادين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومداخل مراكز ومدن المحافظة التسع، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى وتحسين المستوى البصرى أمام المواطنين وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

من جانبه، تفقد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط كورنيش الابراهيمية القديم على امتداد شارع سعد زغلول طريق مصر/ أسوان الزراعى لبحث إمكانية تطويره رفع كفاءته بعد إجراء بعض التعديلات عليه، لافتاً إلى أنه جار البدء فى وضع خطة عمل لتطوير الكورنيش، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتوسع فى توفير المساحات الخضراء وأماكن للتنزه امام المواطنين.

وفى ذات السياق، تفقد رئيس المركز منطقة الشيخ أحمد بحى جنوب المدينة لبحث مدى إمكانية تطوير المنطقة ورفع كفاءة مستوى النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالمقلب ونقلها للظهير الصحراوى، وذلك فى إطار خطة المركز الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل المرور والانتقال للمواطنين.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة بامتداد شارع بورسعيد ومتفرعاته بحى جنوب المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك فى إطار خلق بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث.