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المجلس الوطنى الفلسطينى: الجنائية الدولية مكان المستوطنين ووزراء حكومة إسرائيل

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:50 م
المجلس الوطنى الفلسطينى: الجنائية الدولية مكان المستوطنين ووزراء حكومة إسرائيل روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى
كتب: أحمد جمعة

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وصف رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، تصريح وزير الجيش فى حكومة اليمين الإسرائيلية، يوآف غالانت، بأنه دعوة صريحة لتشجيع الإرهاب والعنف.

 

وكان الوزير الإسرائيلى قد صرح خلال اجتماعه مع قادة عصابات المستوطنين فى الضفة الغربية، بأنه "في المكان الذي لم نعزز فيه الاستيطان، تلقينا الإرهاب".

 

وقال فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، إن مكان المستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارعنا وبلداتنا وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب.


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