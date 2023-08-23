المتهم بقتل شاب فى العجوزة يعترف: أطلقت عليه النار في الشارع

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف المتهم ب قتل شخص في العجوزة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أنه قرر التخلص من المجني عليه، لوجود خلافات سابقة بينهما دفعته لاتخاذ قرار بضرورة إنهاء حياته.

أضاف المتهم أنه جهز سلاحا ناريا، وتتبع المجني عليه، وخلال تواجده بأحد شوارع منطقة العجوزة بالقرب من ميدان لبنان، أطلق النار عليه وفر هاربا، ولجأ إلى إحدى الشقق للاختباء بها، حتى اكتشف رجال المباحث مكانه، وألقوا القبض عليه.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال، وتم التوصل لهويته.

بتكثيف التحريات نجح المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء أحمد الوتيدي، اللذان وجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.