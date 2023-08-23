الكشف على 1652 مريضا فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

حيث تم توقيع الكشف على 1652 مريضاً. وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقى داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالى: باطنة 263، أطفال 322، جراحة 175، أنف وأذن 190 عظام 152، أسنان 175، جلدية 189، رمد 134، نسا وتنظيم أسرة 152، كما تم إجراء عدد 312 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 107 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.