اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:17 م
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الكشف على 1652 مريضا فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:02 م
الكشف على 1652 مريضا فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية جانب من عمليات الكشف
الدقهلية - محمدالحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء 21-08-2023 و22-08-2023 فى قرية كفر يوسف مركز شربين، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1652 مريضاً. وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقى داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة  x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالى: باطنة 263، أطفال 322، جراحة 175، أنف وأذن 190 عظام 152، أسنان 175، جلدية 189، رمد 134، نسا وتنظيم أسرة 152، كما تم إجراء عدد 312 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 107 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

 
 
جانب من أعمال المعمل
جانب من أعمال المعمل

معمل تحاليل
معمل تحاليل

منفذ الرجال_1
منفذ الرجال_1

إستبيان
إستبيان

قوافل طبية متنقلة
قوافل طبية متنقلة

توقيع الكشف الطبي علي فتاه
توقيع الكشف الطبي علي فتاه

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

الكشف الطبي علي مواطن
الكشف الطبي علي مواطن
 
 
 

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