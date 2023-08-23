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القاهرة الإخبارية: أنباء تتحدث عن التعرف على جثتى قائد فاجنر ومدير شركته

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:50 م
القاهرة الإخبارية: أنباء تتحدث عن التعرف على جثتى قائد فاجنر ومدير شركته قائد فاجنر
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء تتحدث عن التعرف على جثتي قائد فاجنر يفجيني بريجوجين ومدير شركته.
 
وفى وقت سابق لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.
 
وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.
 

 


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

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يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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