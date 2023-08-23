العثور على جثة طفل داخل حظيرة مواشٍ بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثر أهالي قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، على جثة طفل فى العقد الثاني من عمره، مشنوقًا داخل حظيرة مواشي بمنزله، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل مصطفى هاني علي البدري، ويبلغ من العمر 13 عاما، جثة هامدة وبه آثار شنق حول عنقه.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص وسؤال أسرته أكدوا أنه أثناء لهو الطفل داخل حظيرة المواشي بالمنزل، التف حول عنقه حبل مربوط به أحد الماشية، وجذبته من رقبته ولم يتمكن من الإفلات، ما تسبب في وفاته.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلب سرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابساتها.