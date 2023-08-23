مقتل تاجر دواجن فى مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي تاجر دواجن مصرعه على يد بائع أسماك، متأثر بإصابته بعد ضربه على رأسه بسنجة ميزان نتيجة خلافات بينهما بمدينة أجا فى محافظة الدقهلية.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بنشوب مشاجرة بين بائع دواجن وبائع اسماك ومقتل بائع الدواجن على يد الثانى نتيجة خلافات بينهم.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عثمان ا. ا 50 عاما بائع دواجن على يد محمد م. س 40 عاما بائع سمك نتيجة خلاف بينهما أثناء قيامهم بالبيع بجوار بعضهم فنشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاحرة بالأيدي، فقام بائع الاسماك بضرب بائع الدواجن بسنجة ميزان على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أجا العام وتم إخطارا التيابة العامة بالواقعة وتحرير محضر بذلك.