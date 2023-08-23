الطاقة الذرية تكرم رئيس المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

كتبت رحمة رمضان

كرم الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بعد انتهاء فترة رئاستها للمركز، تقديراً لما قدمته من جهد ملموس وعطاء متميز لرفعة المركز والهيئة خلال فترة رئاستها.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة إن الدكتورة سحر إسماعيل كانت سبباً في كثير من الإسهامات بالمركز والهيئة على أرض الواقع و نجحت فى تنفيذ ذلك من خلال رؤيتها المستقبلية التي انعكست على التطوير الكبير في الكثير من الأنشطة العلمية بالأقسام والشعب العلمية بالمركز وكذلك عرض أهم الأبحاث والأنشطة التطبيقية في مجالات عمل المركز والتي تخدم المجتمع.

جدير بالذكر، أن المركز خلال رئاسة الدكتورة سحر إسماعيل حصل على شهادة اعتماده كأول جهة علمية معتمدة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي في يونيو2022 وكذلك شهادة الاعتماد كمركز إقليمي متميز للتعاون الفني في مجال التطبيقات الصناعية والطبية للإشعاع وكذلك استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أغسطس 2022. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل والأنشطة العلمية لعرض مخرجات الأقسام العلمية بالمركز في مجالات البحوث التطبيقية المختلفة والتي تتعلق بإيجاد الحلول الملائمة للعديد من المشاكل في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والطب والبيئة، والتي تهدف إلى خدمة الإنسان والمحافظة على صحته ودفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري.