السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ميكروباص فى بولاق الدكرور

اشتعل حريق بسيارة ميكروباص متهالكة ومركونة بجوار مستشفى بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بسيارة، بجوار مستشفى بولاق الدكرور، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء المعاينة تبين أن الحريق اشتعل بسيارة ميكروباص متهالكة ومركونة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.