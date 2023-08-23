وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث عقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات في تنمية وتطوير القدرات البشرية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.