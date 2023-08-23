وأوضحت الوزارة -حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، أنه "تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد(ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية)، فى المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 9 إلى 21 من شهر صفر 1445 هـجريا".

ويشارك فى المسابقة متسابقون من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال في أفرعها الخمسة، حيث أنهت لجان المسابقة الاستعدادات كافة لاستقبال المتسابقين والبالغ عددهم 166 متسابقا، و50 مرافقا لهم من 117 دولة، وستقدم لهم جميع الخدمات خلال أيام المسابقة.