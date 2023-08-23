بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أورجواى الشرقية لويس لاكاى بو بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أورجواى الشرقية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أورجواى الشرقية لويس لاكاى بو بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أورجواى الشرقية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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