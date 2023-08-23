الخارجية الأمريكية: لا نشجع على شن هجمات داخل روسيا

وذكرت الوزارة ـ في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن إحدى المسيرات أسقطت بوسائط الحرب الإلكترونية، وارتطمت بمبنى قيد الإنشاء في منطقة مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة.

وبدورها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حطام إحدى المسيرات ألحق أضرارا بسطح منزل ومبنى غير سكني في منطقة خيمكي بضواحي موسكو، دون وقوع إصابات.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر قناته على تطبيق تلجرام إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في وسط العاصمة.

في المقابل، قال مستشار رئيس إدارة المجلس الإقليمي في ميكولايف الأوكرانية إيهور بوردا، اليوم الأربعاء، إنه تم إصلاح 244 كيلومترًا من الطرق و20 جسرًا في منطقة ميكولايف هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بوردا قوله" إنه منذ بداية العام الجاري، تم إصلاح 244 كيلومترًا من الطرق في منطقة ميكولايف، ونخطط للقيام بالقدر نفسه بحلول نهاية العام، إذ تم إصلاح 286 كيلومترًا فقط في العام الماضي، مضيفا أنه تم ترميم 20 جسرا ويجري حاليًا فحص أكثر من 150 جسرًا لجعلها أكثر أمانًا".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت بأنه منذ بداية الحرب، تضررت أكثر من 18 ألف منشأة مدنية جزئيًا أو كليًا في منطقة ميكولايف، وتم ترميم 3000 منها حتى الآن.