البنتاجون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيا

أحمد علوى

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها إزاء نية كييف تجنيد طيارين أجانب لقيادة مقاتلات "إف-16" التي يعتزم الغرب تزويد كييف بها، واعتبرت أن هذا الخيار بعيد عن الواقع.

البنتاغون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيالافروف: روسيا جاهزة للرد تقنيا وعسكريا حال ظهور مقاتلات "إف-16" في سماء أوكرانيا

مدفيديف يرد على تصريحات بيربوك بشأن نقل هولندا والدنمارك طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

خبير بريطاني يكشف عن مشاكل حرجة تواجهها أوكرانيا مع مقاتلات "إف-16"

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصادر في البنتاجون أن الإدارة الأمريكية تنظر بحذر إلى اقتراح كييف قبول طيارين أجانب، بمن فيهم المحاربون القدامى الأمريكيون والأوروبيون، لقيادة مقاتلات "إف-16" والمشاركة في القتال في أوكرانيا.

وأضاف المصدر: "لا أرى أي شيء واقعي في هذا، بالنظر إلى متطلبات التدريب والتأهيل للطيارين لإتقان قيادة المقاتلة "إف-16".

وفي وقت سابق اليوم أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16".