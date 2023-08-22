اليوم السابع
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البنتاجون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:31 م
البنتاجون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيا البنتاجون
أحمد علوى

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها إزاء نية كييف تجنيد طيارين أجانب لقيادة مقاتلات "إف-16" التي يعتزم الغرب تزويد كييف بها، واعتبرت أن هذا الخيار بعيد عن الواقع.

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ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصادر في البنتاجون أن الإدارة الأمريكية تنظر بحذر إلى اقتراح كييف قبول طيارين أجانب، بمن فيهم المحاربون القدامى الأمريكيون والأوروبيون، لقيادة مقاتلات "إف-16" والمشاركة في القتال في أوكرانيا.

 

وأضاف المصدر: "لا أرى أي شيء واقعي في هذا، بالنظر إلى متطلبات التدريب والتأهيل للطيارين لإتقان قيادة المقاتلة "إف-16".

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16".

 

 


البنتاجون

الحرب الروسية

الحرب فى اوكرانيا

مقاتلين أجانب



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