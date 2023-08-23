ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تشيخوف قوله - فى تصريحات له - "إن القوات الروسية تمكنت بدعم من المدفعية والطيران، من تدمير القوات الأوكرانية فى منطقة أوروجاينى، وتدمير 3 نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، ومنع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية".

وأضاف "أن المدفعية الروسية دمرت معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك".. لافتا إلى أنه "تم أيضا تدمير مستودع ذخيرة و4 معاقل للمسلحين وأماكن تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "شرق" الروسية دمروا مدفع هاوتزر بالقرب من روفنوبول، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "أم 113".