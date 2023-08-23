التهوية وفتح شبابيك المنزل أفضل طرق الوقاية من متغير كورونا الجديد " إيريس"

كتبت رانيا عامر

أثبتت الأبحاث الحديثة أن ابرز طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد " إيريس" ، هي تحسين التهوية عن طريق تغيير الهواء ودخول الشمس من شبابيك المنازل للقضاء على تراكم أي جسيمات ضارة خاصة بالفيروس أو غيره، وذلك وفقاً لتوصيات موقع" cdc "الأمريكي.

وشدد الخبراء على ضرورة استخدام المنظفات بشكل دائما لقتل الفيروس في بدايته ومنع انتشاره، بجانب النظافة الشخصية بشكل مستمر، خاصة بعد ظهور حالتين إيجابيتين للمتغير الجديد لكورونا فى مصر.

وعندالتأكد من أن الحالة إيجابية لفيروس كورونا فيجب عليك البقاء في المنزل لمنع انتشار العدوى، ويجب وضع الحالة الإيجابية في عزل عن باقي أفراد الاسرة لحين فترة التعافي من الفيروس .

جدير بالذكر أن أعراض المتغير الجديد لفيروس كورونا " ايريس" ، تتمثل في ارتفاع دراجات الحرارة ، أو سعال، أو ضيق في التنفس ، أو تعب بالجسم كله ، أوآلام في العضلات، أوصداع ، أو فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم ، أو التهاب الحلق، أو سيلان الأنف ،الغثيان أو القيء ،أو إسهال.