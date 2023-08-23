التنمية الصناعية: خفض سعر الإيجار فى المجمعات لـ17.5 جنيه للمتر المربع

كتب إسلام سعيد

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خفض قيمة الإيجار للمتر الواحد في المجمعات الصناعية المطروحة حالياً لتتراوح بين 17.5 إلى 24 جنيها للمتر المربع داخل الوحدة الصناعية التى يرغبها المستثمر.

وبحسب تقرير الهيئة - تتيح التسهيلات الجديدة قيام المستثمر بشراء الوحدة الصناعية المجهزة بالتراخيص والمرافق من خلال مساعدته فى الحصول على تمويلات من البنوك المختلفة، كما قررت خفض سعر كراسة شروط المجمعات الصناعية لتصبح 342 جنيها فقط مقابل 2280 جنيها بنسبة انخفاض تتجاوز 570% لأول مرة في طروحات الوحدات الصناعية، كما تم تحديد مبلغ التأمين ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، كما تم منح إعفاءات 9 أشهر من مبالغ الإيجار للوحدة.

كما تقرر، مد فترة سداد التقسيط بالنسبة للوحدات التمليك، وقررت منح المستثمر إمكانية التقديم بالبطاقة الشخصية في حالة عدم وجود سجل تجاري للراغبين في تخصيص الوحدات الصناعية ومنحهم مهلة 3 أشهر للحصول على السجل التجارى.