قرارات وزير التعليم للتأكد من جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتابا دوريا رقم 30 فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة، حيث تضمن الكتاب الدورى عدة توجيهات وإجراءات من الوزير للمدارس كالتالى:

- التنبيه على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية.

- رفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات.

- معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

- إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

- التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب.

- التأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج.

- تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

- التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

- التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

- التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة.

- التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

- تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.