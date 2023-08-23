البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 18230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 22122 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 7632 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 5472 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5514 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجدوى للتنمية الصناعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات الإسماعيلية مصر للدواجن، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والألومنيوم العربية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء على سعر الإقفال اللحظي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 334.7 ألف سهم، 500 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 1800 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 5 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 165.2 ألف سهم، 19443 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5100 سهم.

وأعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 345 ألف سهم بسعر 0.419 جنيه بقيمة إجمالية 144.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.035% إلى 8.236%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه خل النصف الأول من عام 2023، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 608 ملايين جنيه.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الربح 173 مليون جنيه.

وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح 562 مليون جنيه.

وفي سياق آخر قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المشاركة في زيادة رأسمال شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وذلك للحفاظ على مساهمتها في الشركة ونسبتها التي تمتلكها وهي 57.287%.