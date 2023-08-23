البورصة: تنفيذ صفقة على مجموعة بركة للبصريات بقيمة 30.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على مجموعة بركة للبصريات بحجم تداول 3 ملايين ورقة مالية بقيمة 30.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وتنفيذ صفقة على شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.3 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 27.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 32.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 مليون جنيه، 74.1 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5482 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.