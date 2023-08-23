ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر قوله "إن واشنطن على استعداد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات من طراز"إف 16" في الولايات المتحدة إذا لزم الأمر".

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كان قد أعلن مؤخرا أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات "إف-16"؛ مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.