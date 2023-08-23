واشنطن (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" هو جزء من التزام الولايات المتحدة الأمريكية طويل المدى تجاه كييف.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر قوله "إن واشنطن على استعداد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات من طراز"إف 16" في الولايات المتحدة إذا لزم الأمر". يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كان قد أعلن مؤخرا أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب على طائرات "إف-16"؛ مما يجعل كييف أقرب إلى الحصول على جانب من المعدات العسكرية التي طال انتظارها، والتي تقول إنها ضرورية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

من جانب أخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع أكثر من 30 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء، عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية شنت 4 ضربات صاروخية و58 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على المواقع والمناطق الأوكرانية 60 مرة"، مضيفة "وقع أكثر من 30 اشتباكا قتاليا على الجبهة.. روسيا هاجمت مرة أخرى الأراضي الأوكرانية بطائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131".

وأوضحت الهيئة أن التهديد بشن ضربات صاروخية وجوية روسية لا يزال قائما في جميع أنحاء أوكرانيا.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي في خيرسون الأوكرانية يوري سوبوليفسكي، أن القوات الروسية قصفت وسط مدينة خيرسون حيث دوت صفارات الإنذار.

وقال سوبوليفسكي "دوت صفارات الإنذار للغارات الجوية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بسبب التهديد الصاروخي، حيث تستعد الجهات المعنية لأي هجوم وفقا للقوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".