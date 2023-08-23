إعادة تشغيل مطارات موسكو بعد تعليق العمل بسبب هجمات بطائرات مسيرة

وكالات

قالت هيئة الطيران الروسية، الأربعاء، إن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في ساعات الصباح المبكرة نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

وكانت قد أفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وشوهد دخان في المنطقة.

وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف العاصمة ومحيطها.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

بالتزامن، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مرارا الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية، بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.