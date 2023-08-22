تأجيل وإلغاء أكثر من 45 رحلة جوية من مطارات موسكو

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 3 رحلات جوية في مطار "فنوكوفو"، وتأجيل 24 رحلة جوية في مطار "دوموديدوفو"، وتأجيل 12 رحلة جوية وإلغاء 3 رحلات في مطار "شيريميتيفو"، أما مطار"جوكوفسكي" العسكري فقد تم تأجيل رحلة واحدة.

يذكر أن هذه التقييدات على حركة الطيران في العاصمة الروسية جرى فرضها صباح أمس الاثنين، بهدف ضمان تأمين الطيران للرحلات الجوية المدنية، وتقول مصادر روسية إن جميع مطارات موسكو الأربعة عادت في الوقت الحالي إلى العمل بشكل طبيعي.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق - إحباط هجمات لنظام كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.