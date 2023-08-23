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إصابة 14 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:47 م
إصابة 14 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 14 شخصاً بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بمركز النوبارية بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة مركز النوبارية  ودفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق.
 
وأسفر الحريق عن إصابة 14 شخصاً بحالات اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى  النوبارية والعامرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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