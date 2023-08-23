مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وإصابة اثنين آخرين، مساء اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتى نقل و ملاكى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجده، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفين الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة