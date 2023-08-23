اليوم السابع
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إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية أعلى كوبرى بنها

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:09 ص
إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية أعلى كوبرى بنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، لعلى كوبرى بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة ودراجة ملاكى، أسفر عنه إصابة شخصين، وتم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أعلى كوبرى بنها فى محافظة القليوبية فى اتجاه الموقف العمومى.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهم الحادث بين سيارة ملاكى ودراجة نارية وأسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


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