أمين مستقبل وطن بأبو تيج: الرئيس السيسى أدرك تنمية الصعيد فى الوقت المناسب

كتب الأمير نصرى

قال النائب أحمد الشناوى أمين حزب مستقبل وطن مركز أبو تيج محافظة أسيوط، إن بيان الحزب لدعم الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة جاء فى وقته المناسب، وذلك للحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف أحمد الشناوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الصعيد كان مهملا ومهمشا، وعانى كثيرا من الصعوبات والمشاكل، وعندما جاء الرئيس السيسى أدرك أن هذا الوقت مناسب لتنمية الصعيد تنمية حقيقية، لافتا إلى أن الأهالى كانوا يحلمون بتوصيل الصرف الصحى لمنازلهم، وجاء الرئيس ليحقق أمنياتهم.

ولفت أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو تيج إلى أن كل القرى بالصعيد بها صرف صحى ومحولات كهرباء وشبكات إنترنت على أعلى مستوى، والحلم أصبح واقعا وحقيقة.