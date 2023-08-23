أسعار الذهب فى مصر تسجل 2280 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس، إلا أن تحركات الذهب الإيجابية يتخللها تراجعات معتدلة في حركة السعر، ويتزامن هذا الارتفاع مع تعافي أسعار الذهب العالمي وتداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2280 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 5 جنيهات عن سعر الافتتاح 2275 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18240 جنيها.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الذهب أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام قبل أن تعاود التراجع وتغلق عند المستوى 2270 جنيها للجرام لتسجل في نهاية الجلسة ارتفاع بمقدار 5 جنيهات فقط مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2265 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.