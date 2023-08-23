اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:31 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق خضار - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

 
-الطماطم بـ 14جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14جنيها. 
 
‏-البصل الأبيض  بـ 20.5 جنيه.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 20.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 19 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 18 جنيها.
 
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ29 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.
 
-جوافه بـ 30 جنيها.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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