أبرز برامج خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

تهتم الكنيسة الأرثوذكسية بالعديد من المبادرات ومنها مبادرة الرعاية الاجتماعية ويأتى ذلك انطلاق من أمومة الكنيسة واهتمامها بأولادها وسعيها لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال خدمة الرعاية الاجتماعية.

وترتكز خدمة الرعاية الاجتماعية على 10 مبادئ أساسية ألا يحرم مسيحى من كنيسة ولا جائع من طعام ولا مريض من علاج ولا عريان من كساء ولا طفل من التعليم ولا شاب من التعليم ولا إنسان من إيواء ولا فتاة من زواج ولا سجين من زيارة ولا يحرم مظلوم من دفاع.

وتولدت برامج خدمية ورعوية كثيرة لدعم احتياجات أبناء وبنات الكنيسة وباكورة هذا البرنامج خدمة علم ابنك وبنت الملك وشنطة البركة، وأما عن الإغاثة فى الكوارث مثل فيروس كورونا حيث قامت السكرتارية خلال عام 2020 بتقديم الدعم للإيبارشيات خلال فترة جائحة كورونا التى أثرت مباشرة على الدخول المادية كما قدمت دعما فى مجال علاج المصابين بفيروس كورونا على مستوى 49 إيبارشية عملا بمبدأ "لا يحرم طالب من تعليم" حرصت على دعم تعليم أبنائها بعمل مجموعات تقوية بالكنائس بصورة نظامية ومنتظمة ولها شروط وتم تفعيل البرنامج بنجاح فى 9 إيبارشيات وبعض كنائس القاهرة وخدمت 2803 تلميذا فى الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022، وتدعم الكنيسة هذا البرنامج الخدمى وتشجيعه لخلق جيل متعلم ومثقف من أولادها فى العائلات البسيطة.