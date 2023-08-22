وزير التعليم: انتهاء تطوير مناهج 6 ابتدائى مع الحرص على عدم إرهاق التلاميذ

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي وتم الانتقال إلى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدًا على أن الوزارة حريصة على عدم إرهاق الطلاب بمحتوى طويل، لذا اهتمت بالمفاهيم الكبرى والأنشطة التى تتم بشكل تعاونى وليس بشكل فردى، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة جهات محلية ودولية وخبراء معنيين بالتعليم وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور والإعلام لوضع خطة استراتيجية طموحة من خلال حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التى يواجهها التعليم قبل الجامعي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن مصر الآن تمتلك آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة ومرت بمراحل عديدة للوصول إلى من هو أفضل فى هذا المكان، وكل معلم سيتم اختياره فى هذه المسابقة يجب أن يشعر بالفخر .