وزارة الاتصالات: 8 برامج تدريبية لتطوير القدرات البشرية.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية وتطوير القدرات البشرية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات، كما تعمل على قيادة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لتعزيز قدرة القطاع التنافسية على مستوى العالم وجعله مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتلعب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة للوزارة، دورًا محوريًا في تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال تحديد احتياجات الصناعة المحلية ومعالجتها من خلال برامج متخصصة عالية الكفاءة وتقديم المشورة في سياسات القطاع وتعزيز التجارة في الأسواق المحلية والدولية وتقديم استشارات استراتيجية للشركات المحلية والدولية.

برنامج التأهيل من أجل التشغيل

برنامج التأهيل من أجل التشغيل هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يقدم البرنامج تدريبًا متخصصًا بهدف تأهيل الباحثين عن العمل للالتحاق بالشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، وخلق فرص عمل جديدة بالتعاون مع تلك الشركات.

وتتعاون الهيئة في هذا البرنامج مع عددٍ من شركات التعهيد والتدريب لسد الفجوة بين العرض والطلب لاحتياجات الشركات من ذوي المهارات التقنية واللغوية ومهارات سوق العمل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل، خاصةً في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود.

التأهيل من أجل التوظيف

تنفذ الهيئة برنامج "التأهيل من أجل التوظيف" في إطار مبادرة "مصر تصنع الالكترونيات". ويهدف البرنامج إلى التوسع في قاعدة المواهب والكفاءات المتخصصة في صناعتي أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، ومساعدة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات، العاملة في السوق المصري، للوصول إلى الكوادر الُمدربة.

يستهدف البرنامج الشركات المتخصصة في مجالات تصميم أشباه الموصلات وإنتاجها وتطويرها والأنظمة المدمجة، ومقدمي خدمات التدريب.

برنامج تأهيل قاطني محافظة شمال سيناء لسوق العمل

يُنفذ برنامج "تأهيل قاطني محافظة شمال سيناء لسوق العمل" في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير سيناء وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المواطنين وخلق فرص عمل في محافظة شمال سيناء.

وتم إطلاق البرنامج بموجب اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب الجامعيين والخريجين الجدد بالمحافظة وإعدادهم لسوق العمل.

وتبلغ مدة الاتفاقية عامين وتستهدف تدريب 600 مواطن سنويًا على مهارات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني واللغات.

برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر" بالتعاون مع معهد جوته.

ويستهدف البرنامج طلاب السنة الدراسية الثانية والثالثة والأخيرة بالكليات النظرية في الجامعات بمحافظات صعيد مصر بهدف تزويدهم بمهارات اللغة الألمانية وبناء قاعدة من الكوادر المدربة والمؤهلة في هذه اللغة والحاصلين على شهادات دولية فيها.

ويتضمن البرنامج ربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في مراكز الاتصال للدول الناطقة باللغة الألمانية، بمرتب شهري مجزي.

الأهداف

- رفع كفاءة الخريجين

- تأهيل الطلاب للعمل في مجال الخدمات العابرة للحدود

- جذب الشركات العالمية للاستثمار في صعيد مصر

مبادرة "مستقبلنا رقمي"

مبادرة "مستقبلنا رقمي" هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بهدف تدريب الشباب على مهارات المستقبل ووظائفه من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية، وإتاحة فرص عملٍ للشباب على نطاقٍ واسعٍ من خلال تأهيلهم لممارسة الوظائف الحُرة عبر الإنترنت.

وتستهدف المنحة تدريب 200 ألف شاب وشابة في المجالات المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها تطبيقات الويب وعلوم البيانات والتسويق الرقمي. وتشمل المبادرة برامج تدريبية تخصصية أُعدت بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، ويتم توفيرها على منصة "يوداسيتي" العالمية الرائدة في مجال التعلّم عبر الإنترنت.

وتضم المبادرة خمسة مستويات، الأول هو "مبتدئ" ويقدم المعرفة الأساسية بالمهارات التقنية والتأسيسية، ويشمل دورات تدريبية في أساسيات تطوير المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات والتسويق الرقمي. وتستمر الدراسة لمدة سبعة أسابيع، منها خمسة أسابيع من التدريب التقني وأسبوعين من التدريب على سوق العمل الحُر عبر الإنترنت.

والمستوى الثاني هو "محترف" ويقدم المهارات الأساسية والتقنية اللازمة لبدء مهنة رقمية، ويشمل دورات تدريبية تغطي عدة مجالات منها اختبار الأداء والواجهة الأمامية للمواقع الإلكترونية، ومطور محترف للمواقع الإلكترونية، ومحترف التسويق الرقمي، ومحلل البيانات المحترف، والمهارات الاحترافية في مجال الأنظمة المدمجة. ويستمر التدريب ثمانية أسابيع، منها سبعة أسابيع من التدريب التقني وأسبوع واحد من التمكين الوظيفي لتأهيل المتدربين للعمل الحُر عبر الإنترنت وأسواق التوظيف.

وأما المستوى الثالث فهو "متقدم" ويركز على المهارات التقنية والاحترافية المتقدمة، ويشمل دورات تدريبية في مجالات مطوّر الحوسبة السحابية، والمهارات المتقدمة في مجال تحليل البيانات، وتصميم تجربة المستخدم، واختبار الهاتف المحمول والواجهة الخلفية للمواقع الإلكترونية، وتحليلات التسويق الرقمي وغيرها.

ويستمر المستوى 12 أسبوع، منها 10 أسابيع من التدريب التقني وأسبوعين من التمكين الوظيفي.

والمستوى الرابع هو "مستوى مهارات متعدد القطاعات" ويقدم المعرفة التكميلية في مجال متعلق بالمهارات المكتسبة. ومن خلال هذا المستوى يكتسب المتدربون مهارات تقنية وخبرات متعمقة في تخصصٍ واحدٍ، بالإضافة إلى القدرة على التعاون عبر تخصصات أخرى. وتستمر الدراسة خمسة أسابيع، منها أربعة أسابيع من التدريب التقني وأسبوع من التمكين الوظيفي.

والمستوى الخامس هو "خبير" وهو أعلى مستوى تقني ويوفر تدريبًا في مجالات عالية التخصص مثل الحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة وتأمين المعلومات وتعلم الآلة والأتمتة الآلية للعمليات. وتتراوح مدة المستوى بين 10 و12 أسبوع.

وتضم المستويات عدة مسارات تدريبية تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا محليًا وعالميًا وذات الاحتياج الأكثر نموًا وذلك من أجل استيعاب أكبر عددٍ من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية. وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعددٍ من المشروعات التكنولوجية، مع توفير مراجعين وخبراء لتصحيح المشروعات وتقييمها، كما تقدم المبادرة مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين، وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحُر والعمل عن بُعد.

برنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات

برنامج منح التدريب الصيفي في مجال البرمجيات هو أحد البرامج التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتستهدف طلبة الجامعات الباحثين عن منح تدريب صيفية في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال فترة العطلة الصيفية.

وتشجع الهيئة طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالجامعة على الانضمام إلى برنامج منح التدريب الصيفي، كما يمكن للمتدربين بشركات تكنولوجيا المعلومات التقديم للالتحاق بالبرنامج.

تهدف منح التدريب الصيفي إلى:

- تقديم فترات تدريب بشركات تكنولوجيا المعلومات المتميزة للطلاب

- ربط الشركات بالطلاب

- المساعدة في تأهيل الطلاب للسوق قبل التخرج

التدريب الصيفي للطلاب

يعتبر برنامج "التدريب الصيفي للطلاب" أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2014. ويُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب كليات حاسبات ومعلومات وهندسة الكمبيوتر. ويهدف إلى زيادة قدرات الطلاب وإعدادهم بشكل جيد لدخول سوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج.

مشاريع التخرج

برنامج دعم مشاريع التخرج هو أحد مشروعات طلبة الجامعات الخاصة بمبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية، ويهدف إلى دعم مشاريع التخرج الخاصة بطلاب السنة الأخيرة بكليات الهندسة وعلوم الحاسب.