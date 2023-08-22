هيئة الأرصاد تطلق اليوم فعاليات الموسم الثقافى تحت عنوان "المناخ والحياة"

كتب محمود راغب

تطلق الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فعاليات الموسم الثقافي لعام 2023، بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك تحت عنوان "المناخ والحياة"، حيث تعقد الفعاليات أسبوعيا كل ثلاثاء خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 24 أكتوبر 2023، بمشاركة كافة الجهات والهيئات في حلقات الموسم الثقافي.

ويشمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

ويشارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية وهذا ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياه، كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد: نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفي للمشهد الثقافي معلومات ثرية علميا " وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر في حياتنا اليومية.