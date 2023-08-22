اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:43 م
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هانى سويلم يلتقى وزير التعاون الإنمائى السويدى فى ستوكهولم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:31 م
هانى سويلم يلتقى وزير التعاون الإنمائى السويدى فى ستوكهولم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري جون فورسيل وزير التعاون الإنمائى السويدى، على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستوكهولم.

وأعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الإسبوع العالمى للمياه ، مشيداً بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه ، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن ان تلبي المطالب المصرية خصوصاً في مجال بناء القدرات .

كما دعا سويلم الجانب السويدي للإستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27 ، مع توجيه الدعوة للجانب السويدى لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe خاصة في ضوء الدور الهام لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم هذه المبادرة .

كما أكد على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الأفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التى تواجه القارة الأفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بهذه الدول .


وزير الرى

السويد

المياه

الغذاء



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