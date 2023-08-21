الرى: التنسيق مع الإمارات للاستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري يوهانس كولمان مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على هامش مشاركته فى "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم، حيث تم بحث الخطوات التى تم اتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى مارس الماضى.

وأشار سويلم إلى أن مصر واليابان ستنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لمناقشة نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ وسبل المضي قدما فى هذا الشأن.

كما تم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر2023 ، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة .

كما تم التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28 ، حيث أشار الدكتور سويلم للتنسيق الجارى بين مصر والامارات فى هذا الشأن للإستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، حيث ستشارك مصر فى جلسة مغلقة خلال الإسبوع العالمى للمياه في ستوكهولم للتحضير لمؤتمر COP28 .

وأوضح سويلم أن مصر تعمل حاليا "بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة" على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتى تحققت خلال مؤتمر COP27 للإستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية.