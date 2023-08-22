مهند العكلوك: فلسطين تتعرض لسرقة موروثها التاريخى من قبل العصابات الصهيونية

بيشوى رمزى

أكد سفير فلسطين الدائم لدي جامعة الدول العربية مهند العكلوك أن فلسطين تتعرض بشكل ممنهج لسرقة موروثها التاريخي والحضاري من قبل العصابات الصهيونية، وأنه مع الذكرى الـ 54 لإحراق الأقصى لا تزال فلسطين تأن من همجية ووحشية الاحتلال الذي يواصل جرائمه وتطهيره العرقي بحق الفلسطينيين والذى تحول إلى لاجئين ويرتكب مجازر مروعة ويواصل إرهاب شعب أعزل.

وقال إن سلطات الاحتلال تواصل سرقة ممتلكات وارث وحضارة هذا الشعب الأعزل وأجبرت أكثر من مليون منهم علي النزوح.

وأشار العكلوك إلى توصيات القمة العربية الأخيرة والتى تناولت النكبة الفلسطينية وجرائم التطهير العرقى والتهجير القسرى الذى يشهدها الشعب الأعزل منذ سنوات وتناولت حقوقه المشروعة وحقه في العودة.

وأكد أن الاحتلال يسعى للاستيلاء على الكتب والمخطوطات وتزوير الآثار الفلسطينية وإخفاءها عن الأنظار بما يشمل النمط المعمارى والنقوش الإسلامية.

وتوجه العكلوك بالشكر والامتنان إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط علي جهوده ورعاية معرض نقوش فلسطين وكتاباتها والذى نظمته الجامعة.